Найденный на мусорном полигоне в Камчатке младенец умер от переохлаждения. Об этом сообщает ТАСС.

Ребенок, тело которого обнаружили 6 марта на городской свалке в Петропавловске-Камчатском, скончался от переохлаждения. Предварительную причину смерти озвучил местный Следственный комитет.

«По предварительным данным, мальчик славянской внешности рожден в период с 15 февраля до 6 марта живым, доношенным. Возможной причиной его смерти явилось переохлаждение», — сказано в сообщении ведомства.

При этом мать ребенка установить до сих пор не удалось. Правоохранители просят местных жителей содействовать следствию и сообщать любую информацию, касающуюся происшествия.

Напомним, по версии следователей, новорожденного ребенка завернули в плед, положили в пакет и выкинули в мусорный контейнер.

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