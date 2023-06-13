Половые органы разорваны: в Красноярске до смерти изнасиловали собаку

В Красноярске неизвестные изнасиловали собаку и оставили в луже крови на остановке. После обнаружения животное оперативно доставили в ветеринарную клинику.

Специалисты установили, что у собаки механическая травма половых путей. Ее начали готовить к операции: вливали донорскую кровь и четырежды запускали сердце. Пятую остановку сердца собака не пережила.

Волонтеры намерены отправить труп на экспертизу, чтобы установить подробности происшествия. Предположительно, к разрыву половых органов могли привести бутылки, палки, куски арматуры.

Также известно, что по данному факту составлено заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском тех, кто нанес псу смертельные травмы. Если личности установят, то им может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы писали об изнасиловании козы в Пермском крае. После случившегося животное находилось в тяжелом состоянии. Подробности читайте в этом материале.