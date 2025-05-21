Полностью скрылся под водой: в Кузбассе ищут школьника, скатившегося на велосипеде в реку

Сотрудники правоохранительных органов в Кемерово выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пропал 12-летний мальчик. Школьник оказался в реке, после чего его унесло течением.

Подробности случившегося появились в Telegram-канале Следком Кузбасса. По информации правоохранителей, 20 мая ребенок на велосипеде катался вблизи Московской площади. В какой-то момент он скатился с берега к реке и упал в воду вместе с велосипедом. После этого школьника стало уносить течением.

Впоследствии ребенок скрылся под водой. В настоящее время спасателями проводятся поисковые мероприятия в районе происшествия. По факту случившегося организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае обнаружили тело пропавшего 46-летнего мужчины. Он исчез во время морской прогулки на сапе.