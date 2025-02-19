Полночи ходила по городу с мертвым сыном в чемодане: в Перми судят мать, убившую 9-летнего ребенка

В Перми предстала перед судом 34-летняя женщина, убившая сына и оставившая чемодан с телом у контейнеров с мусором. Причиной поступка, предварительно, стали долги женщины на 50 млн рублей.

Подробности приводит НТВ.

На суде женщина смотрела в даль и бесстрастно отвечала на вопросы. Известно, что россиянка задушила, а затем нанесла девятилетнему сыну 30 ударов ножом, потом полночи ходила по городу с чемоданом, в котором находилось тело в окровавленной пижаме.

Женщина хотела выбросить тело в реку, а потом решила оставить чемодан у контейнеров. Находку обнаружили бездомные.

Известно, что до развода в семье все было хорошо. О финансовых проблемах женщина ни с кем не делилась.

Как сообщает НТВ, у женщина была трейдинговая компания, однако возникшие долги на 50 млн погасить не получалось. Россиянка заявила об угрозах со стороны коллекторов.

Экспертиза признала женщину вменяемой. На суде она говорила, что не помнит день убийства.