Экспертиза признала вменяемой женщину, убившую малолетнего сына из-за долгов

Правоохранители завершили расследование в отношении жительницы Перми, которая летом 2024 года убила своего сына и выбросила его тело в чемодане на помойку. Об этом 27 января сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«Следствием проделан значительный объем работы, который позволил собрать достаточную доказательственную базу, подтверждающую виновность женщины в совершении особо тяжкого преступления», — цитирует канал заявление ведомства.

Как отмечается, за время следствия было опрошено более 40 свидетелей и проведено более 15 экспертиз — в том числе и психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой. Ее признали полностью вменяемой.

Напомним — труп ребенка в чемодане в июле 2024 года на одной из пермских мусорок обнаружил бездомный. С этой находкой он обратился в полицию. На следующий день правоохранители задержали мать убитого мальчика. Женщина созналась в преступлении и объяснила, что пошла на него из-за крупных долгов — она занималась криптовалютами и должна была банкам около 15 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что отчим и мать, убившие и закопавшие пятилетнего сына в Краснодаре, собираются развестись.