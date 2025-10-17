Политик внезапно скончался во время дебатов в прямом эфире

В Аргентине политик скончался во время дебатов в прямом эфире. Об этом сообщает De Último Minuto.

Как стало известно, представитель аргентинской политической партии «Радикальный гражданский союз» Эрнан Дамиани потерял создание во время телевизионных обсуждений в студии программы Dólar Blue.

Чиновника экстренно доставили в больницу. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Уточняется, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Дамиани баллотировался от партии в парламент страны. До этого, с 1997 по 2001 год политик занимал место депутата в Национальном конгрессе Аргентины.

