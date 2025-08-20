Треш-блогер умер в 46 лет, уснув во время прямого эфира

Французский треш-стример Рафаэль Гравен, известный под псевдонимом Jean Pormanove, умер в прямом эфире. Ему было 46 лет. Подробности сообщает Dexerto.

По данным источника, Рафаэль скончался во сне. Его тело нашли в ночь с 17 на 18 августа у него в доме. По факту смерти блогера начали проведение расследования. Предварительно, криминального следа в деле нет. В ближайшее время ожидается вскрытие для установления точной причины ухода из жизни.

К слову, предположительно, стример подорвал здоровье из-за насилия так называемых «друзей» во время прямых эфиров. Уточняется, что приятели лишали блогера сна и пытали. Перед смертью Рафаэль писал матери, что устал от этих трансляций и «сыт ими по горло».

Подозреваемых в насилии над стримером уже задерживали за контент с унижениями людей. Однако вскоре после этого их отпустили.

