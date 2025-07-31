Полиция задержала водителя: российская туристка погибла под колесами автомобиля в Турции

Российская туристка погибла на отдыхе в Турции. Женщина попала под колеса автомобиля и получила смертельные травмы, передает газета Yeni Alanya.

Трагичный случай произошел в провинции Аланья. Гражданка РФ прилетела туда на отдых. В один из дней 56-летняя женщина попыталась перейти дорогу, но была сбита участником движения.

На место ДТП вызвали скорую помощь. Медики провели необходимые действия и госпитализировали пострадавшую. Однако в больнице россиянка скончалась, несмотря на старания врачей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя транспортного средства. Его доставили в отделение для выяснения деталей смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области простились с туристкой, которая умерла в Турции. Россиянке стало плохо после того, как ее гражданский муж впал в кому.