В Свердловской области прощаются с туристкой, умершей от инфаркта в Турции

В Свердловской области 26 июня проходит прощание с туристкой, которая умерла в Турции, предположительно, от инфаркта. Женщине стало плохо после новостей о том, что ее гражданский муж впал в кому.

Церемония прощания проходит в Нижней Салде, сообщает Ura.ru. Проститься приехали родные, друзья и коллеги умершей.

Одна из участниц церемонии рассказала: «Многие не могут сдержать слез и примириться с мыслью, что Олеси больше нет».

По словам собеседницы агентства, несчастье, произошедшее в семье, никого не оставило равнодушным. Люди поддерживают маму умершей женщины – та была единственным ребенком. Женщина тяжело переживает потерю дочери, сообщил источник.

Напомним, россиянка умерла на отдыхе в Турции 17 июня. Она прилетела в Аланию вместе с гражданским мужем. На следующее утро, пока женщина спала, с мужчиной случилось происшествие, он получил тяжелые травмы и впал в кому. Служащие отеля разбудили россиянку и сообщили об этом, в результате женщине стало плохо, ее увезли в больницу. Там туристка умерла от инфаркта.