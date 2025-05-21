Полиция ищет высокого мужчину худощавого телосложения: кто убил экс-советника Януковича на глазах у детей

Неизвестный убил бывшего замглавы Администрации президента Украины Андрея Портнова в Мадриде. Нападение произошло у школы, где учатся дети бывшего чиновника, передает Telegram-канал Baza со ссылкой на зарубежные СМИ.

Портнов подъехал к образовательному учреждению, чтобы забрать детей. В этот момент с ним поравнялся вооруженный мужчина на мотоцикле. Киллер расстрелял бывшего замглавы администрации и добил контрольным выстрелом в голову.

После убийства злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящий момент его разыскивает полиция. Очевидцы описали киллера как высокого мужчину худощавого телосложения.

По версии правоохранителей, Портнова могли убить по двум причинам. Одна из них — сведение счетов со стороны организованной преступности, а другая — действия политического характера.

Ранее сообщалось, что в Мексике в прямом эфире застрелили 23-летнюю блогершу. Убийца подъехал к салону красоты, где сидела жертва, на мотоцикле.