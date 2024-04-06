Полицейский обманул нападающего казанского «Зенита» на 8,4 миллиона рублей

Нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов попал в ловушку мошенников. Спортсмен отдал аферистам больше 8 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В мошенничестве подозревают местного полицейского. Мужчину уже задержали стражи правопорядка.

В сентябре прошлого года 36-летнему волейболисту позвонили неизвестные. Злоумышленники убедили олимпийского чемпиона в том, что кто-то пытается снять деньги с его счета, а после потребовали перевести все средства на безопасный счет.

Максим Михайлов поверил аферистам и перевел им 8,4 миллиона рублей. Через некоторое время он осознал, что стал жертвой обмана, и подал заявление в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

6 апреля правоохранители задержали инспектора ДПС управления МВД России по Казани. По предварительной версии, сотрудник полиции помогал аферистам обналичивать украденные деньги. Также стражи правопорядка задержали остальных членов преступной группы.

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