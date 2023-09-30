Полицейский из Петербурга спас девушку от падения с 15-го этажа

Полицейский в Петербурге спас девушку от падения с 15-го этажа, об этом пишет kp.ru.

Настоящая драма развернулась 29 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Сотрудник полиции Евгений Павленко получил сигнал от дежурного о том, что на балконе 15-го этажа стоит девушка. Через несколько минут полицейский уже был на месте.

Правоохранитель вошел в квартиру женщины, однако девушка переместилась со своего балкона на соседний и не поддавалась уговорам вернуться домой. Тогда Евгений решил перебраться через балконное ограждение за девушкой. В этот момент подоспел сотрудник МЧС, который передал полицейскому специальный страховочный трос. После того, как Евгению Павленко удалось накинуть его на девушку, ее затащили домой.

Как только жительница Петербурга была в безопасности, ее передали медиками. Теперь ее увезли в больницу для оказания психологической помощи.

В полиции отметили мужество и отвагу полицейского и пообещали его наградить.

Ранее мы писали о том, что екатеринбурженка познакомилась со своим убийцей на трассе. Под подозрение попал мужчина, которого женщина подвезла по пути на дачу.