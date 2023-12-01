Полицейские задержали парней, которые прострелили щеку студенту из пистолета

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание предполагаемых обидчиков студента Уральского Федерального Университета. Двое парней напали на учащегося и прострелили ему щеку из пистолета, передает Telegram-канал Ural Mash.

Конфликт между студентом и двумя агрессивными жителями Екатеринбурга произошел накануне, 30 ноября, во время поездки на трамвае. Молодые люди стали выяснять отношения, а после продолжили это делать на остановке.

В какой-то момент один из оппонентов достал пистолет и выстрелил в учащегося. Он прострелил студенту щеку. Раненый молодой человек дошел до института, где ему вызвали скорую.

Через некоторое время агрессоров задержали правоохранители. Один из них, тот, что был с пистолетом, уже привлекался за кражу и скрывался от следствия. В СК пока не прокомментировали вооруженное нападение на студента.

Ранее в Тюмени местный житель выстрелил в глаз незнакомцу. Конфликт между мужчинами произошел из-за парковочного места.