Полицейские выстрелили в пенсионерку, пока пытались утихомирить ее агрессивного сына

В Санкт-Петербурге полицейские случайно выстрелили в пенсионерку, пытаясь усмирить ее разбушевавшегося сына. Об этом пишет Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Как сообщили каналу в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и ЛО, инцидент произошел днем в четверг, 24 июля. Отряд полиции был вызван в квартиру на проспекте Славы, где один из жильцов, перебрав со спиртным, набросился с кулаками на свою 85-летнюю мать. Правоохранителям позвонили соседи.

Прибывший наряд попытался задержать агрессора. Однако мужчина в ответ сам напал на служителей закона. Он схватил одного из полицейских за горло и в добавок хотел отобрать у того оружие. В итоге против буйного петербуржца было применено табельное — 54-летний дебошир получил ранения ноги. Но пуля отрекошетила и попала в бедро его матери.

Оба хозяина квартиры были госпитализированы. Сообщается, что у пожилой женщины диагностировали сотрясение мозга, гематомы и перелом носа. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. На ее сына заведено дело о применении насилия и оскорблении представителей власти.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из арбалета в двух женщин на проходной завода.