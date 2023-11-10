Полицейские в Петербурге задержали пенсионера, подозреваемого в домогательствах, об этом сообщает Фонтанка.

В полицию Калининского района обратился отец несовершеннолетней девочки. По словам мужчины, к его дочери приставал неизвестный, когда ребенок находился в кафе на Светлановском проспекте. Происшествие произошло еще 8 ноября, но о случившемся стало известно только сейчас.

Полицейские сразу же после звонка отца приехали на место и обнаружили подозреваемого — 64-летнего жителя соседнего с кафе дома. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за «‎мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Москве 38-летняя женщина родила в квартире и выбросила малыша в мусороприемник. Сейчас с ребенком все хорошо, врачи диагностировали у него переохлаждение, однако других серьезных патологий не обнаружили.