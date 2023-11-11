Полицейские спасли раздетого мальчика, которого заперли в машине на 20-градусном морозе

Сотрудники правоохранительных органов вызволили из запертой машины маленького мальчика в Магадане. Малыша закрыли и оставили в транспортном средстве на 20-градусном морозе, передает Mvdmedia.ru.

Сотрудники патрульно-постовой службы узнали о ребенке в машине от случайного прохожего. Он привлек внимание стражей порядка и сообщил, что в машине на протяжении получаса плачет ребенок, оставленный без присмотра.

На улице при этом температура составляла -20 градусов, а мальчик был без верхней одежды. После обращения в дежурную часть патрульные приняли решение спасать малышка. Чтобы вскрыть автомобиль, они разбили заднее стекло.

После вызволения мальчик был передан сотрудникам скорой. Через некоторое время удалось найти его мать. Женщина, пришедшая за ребенком, не стала объяснять причину своего отсутствия. По факту случившегося начата проверка.

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