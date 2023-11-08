Мужчина в Ижевске наблюдал из машины, как брат убивал сестру молотком

В Ижевске младший брат убил 41-летнюю сестру молотком. По его словам, причиной деяния стали детские обиды. Однако друзья молодого человека считают, что сестру и брата стравил бывший муж женщины – он наблюдал за расправой из машины.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Трагедия произошла 7 ноября. В оживленном районе города была найдена мертвая женщина. Выяснилось, что на нее напал родной 20-летний брат.

Он встретил сестру среди гаражей, когда женщина возвращалась поздно с работы. От ударов молотком она скончалась на месте.

Брат погибшей задержан, он признался в убийстве и заявил, что сестра с детства не давала житья. Однако знакомые задержанного считают, что зачинщиком преступления был бывший муж женщины.

Знакомый сообщил, что они жили втроем, а накануне убийства супруги завершили развод.

Соседи считают, что мотивом расправы мог стать двухэтажный особняк, на который женщина могла претендовать при разводе. Она была зарегистрирована в доме. Возбуждено уголовное дело. Задержаны брат и бывший муж женщины.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области женщина из зависти ударила подругу молотком и лишила глаза.