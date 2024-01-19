Полицейские спасли четырехлетнюю малышку с обморожением рук в Красноярском крае

В Ирбейском районе Красноярского края полицейские нашли замерзшую четырехлетнюю девочку. Она потерялась во время катания с горок, рассказали в ГУ МВД по региону.

Девочку на одной из сельских дорог, ведущей к лесу, заметили инспекторы ГИБДД. Когда ребенка посадили в машину, оказалось, что у малышки нет рукавиц, и ее руки сильно замерзли. В тот день столбики термометра опустились до отметки ниже 15 градусов мороза, и дул сильный порывистый ветер. Чтобы девочка согрелась, один из сотрудников ДПС дал ей свои перчатки.

Полицейские спросили у девочки, где она живет, но из-за испуга она не смогла ответить. Она лишь сказала, что ее зовут Ева. О случившемся инспекторы сообщили в дежурную часть, а малышку привезли в больницу, где ее диагностировали отморожение пальцев обеих кистей первой стадии.

Позже выяснилось, что мама Евы отправила ее с девятилетним братом и восьмилетней сестрой покататься с горок, а сама осталась дома с младшим сыном. Старшие дети в какой-то момент упустили сестру из виду и не смогли ее найти самостоятельно.

Сейчас здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает.

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