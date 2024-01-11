Полицейские приняли за пьяного: дальнобойщик шесть часов умирал от инсульта в неотапливаемой кабине

Дальнобойщик в Свердловской области едва не погиб во время очередного рейса. По пути у мужчины случился инсульт. Помощи ему пришлось дожидаться шесть часов, так как сначала сотрудники Госавтоинспекции приняли его за пьяного, передает E1.ru.

Водителю стало плохо прямо на трассе. Из-за этого фура съехала с нее. Диспетчер вызвал на помощь мужчине сотрудников Госавтоинспекции, но те посчитали его пьяным. В связи с этим медики на место вызваны не были.

Через некоторое время к дальнобойщику подъехал коллега. Он увидел, что тот умирает в кабине, в которой даже не работает печка. В таком положении водитель провел шесть часов.

В итоге мужчину с инсультом все-таки доставили в больницу. В ходе осмотра следов алкоголя или запрещенных веществ в его организме обнаружено не было.

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