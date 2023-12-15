На Урале 20-летняя девушка родила и оставила ребенка в пакете умирать на морозе

В Екатеринбурге 20-летняя девушка родила ребенка и оставила его на улице умирать. Малыша, завернутого в пакет, нашел прохожий. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на слова главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.

По данным источника, ночью с 14 на 15 декабря в дежурную часть поступил звонок от 28-летнего мужчины. Он рассказал, что обнаружил рядом с многоквартирным домом живого младенца в свертке. Новорожденный лежал прямо в сугробе.

Позже выяснилось, что родила ребенка 20-летняя россиянка. После того, как малыш появился на свет, она решила от него избавиться, оставив на морозе. Но грудничок благодаря заметившему его мужчине смог выжить. Сейчас он находится в неонатологическом отделении одного из роддомов Екатеринбурга. Врачи делают все, чтобы помочь ему.

Ранее в Красноярске после укола антибиотика скончалась шестимесячная девочка. Ее родители захотели сами вылечить ее от болезни и не стали обращаться за помощью медиков, это и погубило малышку.