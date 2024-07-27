Полицейские ищут хулигана: пьяный противник технологического прогресса избил безобидного робота-доставщика

Московские правоохранители разыскивают мужчину, который совершил нападение на робота-доставщика. Неизвестный избил его и скрылся. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Telegram-канал Mash.

Пьяный мужчина повстречал безобидного робота на тротуаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, как незнакомец сначала заметил наземный дрон, а после решительно двинулся в его сторону.

Увидев препятствие, доставщик стал притормаживать. Хулиган воспользовался удобным моментом и нанес удар ногой по роботу. Тот остановился, тогда мужчина продолжил издеваться над дроном. Он схватил его за антенну и повалил на бок. После агрессивный гражданин скрылся в неизвестном направлении.

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