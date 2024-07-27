СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 июля 2024, 11:55
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Полицейские ищут хулигана: пьяный противник технологического прогресса избил безобидного робота-доставщика

В Москве пьяный хулиган подверг издевательствам робота-доставщика .
Полицейские ищут хулигана: пьяный противник технологического прогресса избил безобидного робота-доставщика

© Freepik

Московские правоохранители разыскивают мужчину, который совершил нападение на робота-доставщика. Неизвестный избил его и скрылся. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает Telegram-канал Mash.

Пьяный мужчина повстречал безобидного робота на тротуаре. На опубликованных в Сети кадрах видно, как незнакомец сначала заметил наземный дрон, а после решительно двинулся в его сторону.

Увидев препятствие, доставщик стал притормаживать. Хулиган воспользовался удобным моментом и нанес удар ногой по роботу. Тот остановился, тогда мужчина продолжил издеваться над дроном. Он схватил его за антенну и повалил на бок. После агрессивный гражданин скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в Старом Осколе мужчина напал на водительницу такси. Пассажир не захотел платить и заявил, что поедет бесплатно.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
робот
нападение
хулиганство