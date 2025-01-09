За свой срок приобрел только подержанную машину: «самый бедный президент мира» отказался от лечения рака

Бывший глава Уругвая Хосе Мухика, которого прозвали «самым бедным президентом мира», отказался от лечения рака. Он заявил, что не хочет страдать просто так.

Мухика заявил, что рак пищевода дал метастазы по всему телу, передает El Tiempo со ссылкой на источник. Несмотря на 32 сеанса радиотерапии, экс-президенту не удалось побороть заболевание. Поэтому бывший лидер обратился к врачам и попросил не заставлять его страдать просто так.

«Когда наступит моя очередь умирать, я умру. Все просто», — объяснил Мухика.

Бывшего лидера Уругвая называют самым бедным президентом мира, потому что он вел скромный образ жизни. Мухика жертвовал 90% зарплаты на благотворительность и за свой срок приобрел только подержанную машину.

Ранее президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву прооперировали. Ему провели трепанацию черепа для дренирования гематомы.