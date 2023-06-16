«Покусали осы»: чем обернулся поход к косметологу в Ангарске

41-летняя жительница Ангарска, Юлия обвиняет косметолога, сделавшего ей подтяжку с помощью липолитиков, в отеках и испорченной внешности.

Об этом сообщает kp.ru.

По совету врача, за час до процедуры девушка приняла таблетку от аллергии, далее медик ввела в губы Юлии 0,5 мл препарата. Сразу после первого укола пациентке стало нехорошо: у нее появилось головокружение, а дыхание затруднилось. Несмотря на состояние девушки, процедура не была прекращена: врач продолжила делать уколы. По окончании манипуляции клиентка пришла в ужас от увиденного.

«Выглядела так, будто покусали осы», — сообщает пострадавшая.

Сразу после процедуры на лице стали появляться отеки. Женщина поделилась происходящим с врачом, который ее успокоил. Однако спустя время припухлость и покраснения стали увеличиваться, пока асимметрия на лице не стала слишком заметной. Тогда косметолог посоветовала клиентке мазь.

После длительного лечения и посещения других врачей девушка выяснила, что причина такой реакции организма может заключаться в использовании некачественного препарата или несовместимости нескольких процедур, проведенных девушке в тот день.

Уколы красоты обошлись Юлии в 13 тысяч рублей, а вот посещение больниц после стоило женщине 20 тысяч, при этом она также отметила, что ей пришлось взять больничный за свой счет. Когда она обратилась к косметологу по вопросу возврата средств за процедуру, ей было отказано. Врач объяснила реакцию на процедуру тем, что клиентка сама проигнорировала рекомендации врача.

По факту случившегося женщина планирует обращаться в Роспотребнадзор, прокуратуру, а также подавать иск в суд.

Как выяснилось, потерпевшая выпила после процедуры бокал вина. Это также могло спровоцировать отеки, поскольку алкоголь провоцирует аллергические реакции на косметологические процедуры.

В настоящий момент развязка этого инцидента пока не ясна.

Ранее мы писали, какие самые опасные косметологические процедуры делают женщины, не задумываясь о рисках.