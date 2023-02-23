Увольняться или терпеть: три тревожных звоночка, которые говорят о необходимости сменить работу

Кроме того, Акман считает, что о необходимости сменить работу может говорить фокус человека на других местах и внешних событиях: он постоянно думает, что его знакомым, соседям, друзьям живётся гораздо лучше. Эксперт советует задать себе ряд вопросов: зачем я здесь и какие у меня цели? Что будет, если я проработаю ещё год?

«Если вы понимаете, что через год вам будет ещё хуже, а все признаки выше замечаете за собой, тогда нужно уходить», — резюмировала она.

Акман подчеркивает: если человек испытывает недовольство по отношению к своим обязанностям, это сказывается на развитии его карьеры. Повышают и дают развиваться в первую очередь тем, кто заметен, кто проявляет инициативу и вовлечён в процессы. «Человек, который недоволен работой, наоборот, как правило, замыкается и переходит в сберегательный режим. Рассчитывать на повышение ему не стоит», — объяснила коуч.

Бизнес-коуч поделилась простым упражнением, которое поможет принять взвешенное решение об увольнении.

«Можно нарисовать колесо баланса: разделить круг на несколько секторов, каждый будет отвечать за те факторы, которые имеют для вас значение в работе: идеальный коллектив, руководитель, зарплата, обязанности . Далее распишите, что для вас значит «идеально» в каждом секторе — это описание будет соответствовать 10 баллам. Затем возьмите своё место работы и оцените каждый из секторов от 1 до 10 баллов. Это поможет осознать ситуацию и увидеть, что именно вас не удовлетворяет. А дальше — искать более подходящую работу», — заявила коуч.

На рынке труда много вакансий, и каждый человек непременно сможет найти место, где раскроет талант и потенциал в полной мере, убеждена эксперт.