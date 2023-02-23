Увольняться или терпеть: три тревожных звоночка, которые говорят о необходимости сменить работу
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Принять решение об увольнении всегда непросто. Даже если утром не хочется вставать с кровати и ехать в офис, при мысли об уходе в голове возникают оправдания: платят хорошо, работа престижная, это просто лень и усталость. Как же понять, когда действительно следует увольняться, рассказала сайту-изданию «Страсти» бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние» Катерина Акман.
По словам эксперта, есть несколько тревожных знаков, которые говорят о том, что пора уходить.
Если утром человек открывает глаза и понимает, что не хочет ехать на работу, а в течение недели живет мыслью о выходных — это первый звоночек. Второй — сопротивление к любым новым задачам. Когда даже самое лёгкое дело вызывает мощное внутреннее «нет», а приступить к нему сложно. Третий признак — повышенная чувствительность к реакциям окружающих, постоянное ощущение внешнего недовольства. Человеку начинает казаться, что коллеги недовольны каждым его действием.
Катерина Акман
Бизнес-коуч, основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние»
Кроме того, Акман считает, что о необходимости сменить работу может говорить фокус человека на других местах и внешних событиях: он постоянно думает, что его знакомым, соседям, друзьям живётся гораздо лучше. Эксперт советует задать себе ряд вопросов: зачем я здесь и какие у меня цели? Что будет, если я проработаю ещё год?
«Если вы понимаете, что через год вам будет ещё хуже, а все признаки выше замечаете за собой, тогда нужно уходить», — резюмировала она.
Акман подчеркивает: если человек испытывает недовольство по отношению к своим обязанностям, это сказывается на развитии его карьеры. Повышают и дают развиваться в первую очередь тем, кто заметен, кто проявляет инициативу и вовлечён в процессы. «Человек, который недоволен работой, наоборот, как правило, замыкается и переходит в сберегательный режим. Рассчитывать на повышение ему не стоит», — объяснила коуч.
Бизнес-коуч поделилась простым упражнением, которое поможет принять взвешенное решение об увольнении.
«Можно нарисовать колесо баланса: разделить круг на несколько секторов, каждый будет отвечать за те факторы, которые имеют для вас значение в работе: идеальный коллектив, руководитель, зарплата, обязанности. Далее распишите, что для вас значит «идеально» в каждом секторе — это описание будет соответствовать 10 баллам. Затем возьмите своё место работы и оцените каждый из секторов от 1 до 10 баллов. Это поможет осознать ситуацию и увидеть, что именно вас не удовлетворяет. А дальше — искать более подходящую работу», — заявила коуч.
На рынке труда много вакансий, и каждый человек непременно сможет найти место, где раскроет талант и потенциал в полной мере, убеждена эксперт.