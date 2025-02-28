10 тысяч рублей и сапоги: врач помогла бездетным россиянам купить ребенка у мигрантки

В подмосковном Щелкове врач попыталась продать ребенка нелегальной мигрантки бездетной паре, мечтавшей стать родителями. Об этом сообщает Telergram-канал «МК: срочные новости».

Супруги познакомились с беременной женщиной, которая выразила готовность сразу после рождения отдать ребенка за 10 тысяч рублей и сапоги стоимостью 2,3 тысячи рублей.

После этого муж и жена нашли врача в частной клинике, которая за 150 тысяч рублей согласилась легализовать новорожденного как их собственного.

В итоге мигрантку оформили в роддом по документам бездетной женщины. После того, как она родила мальчика, всех четверых участников незаконной сделки задержали.

Ранее жители одного из подмосковных городов нашли младенца, лежавшего в мусорном контейнере. Малыш плакал, чем привлек внимание прохожих. На место были вызваны представители экстренных служб.