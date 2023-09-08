«Покупателем оказался 60-летний педофил»: желающая заработать москвичка продавала порно с дочерью

В Москве мать, желающая подзаработать, снимала порнографические ролики и фото со своей 13-летней дочерью, а после продавала их в Сети. Покупателем этих кадров оказался 60-летний мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, 41-летняя женщина хотела увеличить семейный бюджет. Чтобы это осуществить, она стала задействовать своего несовершеннолетнего ребенка. Россиянка снимала девочку в обнаженном виде, а затем загружала контент в Интернете. Посмотреть его можно было только после оплаты.

Клиент у матери с дочерью нашелся в Тамбове. «Покупателем детской порнографии оказался 60-летний педофил», - рассказал источник СМИ.

В настоящий момент по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее на Камчатке мать годами истязала своих детей из-за плохих оценок в школе. Женщина не только избивала несовершеннолетних, но и подвергала их психологическому насилию. Теперь ей грозит до семи лет заключения.