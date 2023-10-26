Покупали подержанные автомобили: школьник раздал друзьям бабушкины 4 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов расследуют кражу 4 млн рублей у жительницы Башкирии. Подозреваемым в воровстве оказался несовершеннолетний внук женщины, передает РИА Новости.

Пожилая Уфимка обратилась в полицию, когда не досчиталась 4 млн рублей сбережений. Как впоследствии стало известно, деньги на протяжении нескольких месяцев похищал внук женщины.

Подросток воровал сбережения, а после раздавал их своим друзьям. По информации некоторых СМИ, несовершеннолетние покупали на эти средства автомобили с помощью взрослых приятелей.

В пресс-службе МВД по Башкирии прокомментировали этот случай. По словам правоохранителей, сейчас всем подросткам, участвовавшим в преступной схеме, грозит постановка на профилактический учет.

«В настоящее время административные материалы по данному факту направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — заявили в МВД.

Ранее в Красноярской области 48-летний мужчина украл парфюм из дома женщины и выпил его. Поймать вора удалось с помощью полицейской собаки.