Покорила сердце с помощью замороженных крыс: американка поделилась необычной историей первого свидания

Американка поделилась необычной историей про первое свидание с будущим супругом. На протяжении всей встречи девушке пришлось возить с собой замороженных крыс. Об этом она рассказала в эссе для Insider.

Мелисса Харт развелась с первым мужем, когда ей было около 30. Тогда же она решила переехать из Калифорнии в Орегон. Девушка выгуливала бездомных щенков, которых взяла на передержку, и повстречала в парке Джонатана с собакой. У пары завязался разговор о хищных птицах, после чего мужчина захотел продолжить общение и пригласил Мелиссу на свидание.

Джонатан предложил девушке съездить с ним в Портленд, чтобы забрать оттуда 270 килограммов замороженных крыс. Выяснилось, что мужчина занимается реабилитацией хищных птиц (орлов, сов, ястребов).

Мелисса согласилась на довольно необычное свидание и помогла своему новому знакомому погрузить коробки с замороженными крысами в машину. Но на этом история не закончилась. В конце встречи Джонатан попросил девушку почистить вольеры в «Центре для хищных птиц», где он работал.

Вскоре пара поженилась. Интересно, что во время торжественной церемонии кольца им выносил виргинский филин. Благодаря случайному знакомству в парке Мелисса нашла и вторую половинку, и работу мечты. Теперь жительница США дрессирует сов и читает лекции об окружающей среде детям и взрослым.

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