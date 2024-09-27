Покинула автобус и ушла в неизвестном направлении: в Петербурге полтора месяца ищут 18-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге не могут установить местонахождение 18-летней девушки из Донецка. Последний раз ее видели полтора месяца назад, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

К журналистам за помощью обратилась мать россиянки. По словам женщины, дочь приехала к ней в Северную столицу из донецкой Макеевки. В Северной столице девушка заканчивала 11 класс.

Автобус с ней прибыл в город 13 августа. Она покинула его у станции метро «Звездная» и ушла в неизвестном направлении. На звонки школьница не отвечает.

«Потом оказалось, что у нее выключены социальные сети — все везде удалено, трубку телефона не снимает. Она должна была с 1 сентября начать учиться, поступила на бюджет в Пятигорск. Собиралась пробыть здесь две недели, а потом ехать туда», — рассказала мать.

Пропавшая россиянка ростом 160 сантиметров. У нее среднее телосложение, темно-русые волосы до плеч и голубые глаза. На зубах у девушки установлены брекеты.

Ранее пропавшая в Пермском крае 16-летняя школьница нашлась в доме у 35-летнего друга. Об этом рассказала мама девочки.