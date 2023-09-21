Похудение закончилось поездкой в больницу: школьница отравилась таблетками

В Югре 13-летняя девочка приняла сразу три вида таблеток и оказалась в больнице с отравлением. По словам матери, школьница хотела похудеть. Об этом сообщает Ura.ru.

Плохое самочувствие подростка заметила мама. Она вызвала дочке бригаду скорой помощи, а потом призналась врачам, что девочка наглоталась таблеток с целью сбросить пару килограммов.

Как передает источник в медицинских кругах, школьница приняла обыкновенные препараты, которые лежат в каждой аптечке, среди них были лекарства от простуды и расстройств ЖКТ. В клинике ребенку промыли желудок, после чего назначили амбулаторное лечение.

В свою очередь, в Telegram-канале Ural Mash предположили, что девочка просто хотела прогулять уроки из зависти к одноклассницам, которые сидели дома на больничном.

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