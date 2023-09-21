Плевал, оскорблял и провоцировал: полицейские задержали блогера-женоненавистника

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего студента в Екатеринбурге, который провоцировал женщин на конфликты и снимал происходящее на камеру. Таким образом юноша «мстил» всему женскому роду, передает kp.ru.

Перед тем, как идти на улицы и снимать провокационные видео, подросток повздорил со своей второй половинкой. Обидевшись на нее, студент решил выместить злобу на случайных прохожих — женщинах. Юноша плевал в пенсионерок, оскорблял и провоцировал. Происходящее он снимал на камеру. Чуть позже молодой человек опубликовал в Сети ролик с издевательствами.

Неравнодушные горожане отправили видео стражам порядка, чтобы те разобрались с хулиганом. Вскоре молодой человек был задержан. На блогера был составлен административный протокол. Также с ним провели профилактическую беседу на тему недопустимости подобного поведения.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяный хулиган разбил стекло в троллейбусе. Мужчина таким образом хотел достать из салона свой телефон.