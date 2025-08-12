Похоже на сон: что увидел мужчина, который умер на 10 минут

В Великобритании мужчина пережил клиническую смерть и 10 минут был мертвым. Однако, очнувшись, он рассказал о своих ощущениях. Об инциденте рассказывает The Mirror.

В августе 2023 года у 42-летнего великобританца Матвея Элика начались проблемы со здоровьем. У него появилась одышка и стали оттекать ноги. Некоторое время он не обращал на это внимание, пока однажды его коллега не вызвал Скорую помощь, когда мужчина не смог подняться по лестнице.

Когда Матвей уже находился в больнице, у него случился сердечный приступ, в результате которого его на 10 минут признали клинически мертвым. Врачам удалось его реанимировать. После этого он был помещен в искусственную кому, но медики были уверены, что после пробуждения он может потерять память или у него произойдет смерть мозга.

Однако, очнувшись, мужчина рассказал, что чувствовал все это время. По его словам, он не помнит, что с ним происходило.

«Когда я пришел в себя после комы, это было как сон. Все было спокойно», — поделился британец.

Сообщается, что Элик постепенно восстанавливается. Однако его память и физические функции все еще нуждаются в дополнительной реабилитации.

