Похоронили на малой родине: источник раскрыл, чем закончилось дело о смерти двух стюардесс в Москве

Стало известно, чем закончилось дело о смерти двух стюардесс «Уральских авиалиний» в Москве. Осведомленный источник сообщил, что Следственный комитет на транспорте прекратил уголовное дело.

Об этом узнал «КП-Екатеринбург».

Девушки 19 и 20 лет погибли 8 декабря 2024 года – на них наехала электричка на станции Нагатинская. Стюардессы шли по путям и не реагировали на звуковой сигнал поезда, хотя машинист предпринял попытки избежать трагедии.

«Уголовное производство было прекращено в связи с отсутствием состава преступления», - рассказал изданию источник.

О погибших девушках известно, что они познакомились на курсах бортпроводников в Калининграде. Одна из них работала на рейсе за сутки до смерти.

Стюардесс похоронили на малой родине. Экспертиза не нашла в крови девушек следов алкоголя и наркотиков.