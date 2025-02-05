Известны результаты экспертизы по делу сбитых поездом стюардесс в Москве

Появились результаты экспертизы по делу сбитых насмерть поездом стюардесс в Москве. В анализах погибших не нашли следов наркотиков и алкоголя.

Подробности сообщает Kp.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«По результатам проведенной экспертизы, в крови Агаты и Дианы не выявлено запрещенных препаратов или алкоголя», - сообщил инсайдер.

По словам собеседника издания, расследование уголовное дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, продолжается.

Напомним, две стюардессы 19 и 20 лет погибли утром 8 декабря 2024 года. Девушек сбила электричка на станции Нагатинская.

Сообщалось, что бортпроводницы шли вдоль путей. Предварительно, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но это не предотвратило трагедию.

Также известно, что расходы по перевозке тел погибших из Москвы в Калининград взяла на себя авиакомпания, в которой работали бортпроводницы.