Поход в непогоду едва не стал последним для 50 юных христиан из-за грозы

Трагедией едва не закончился поход туристической группы христиан в Соединенных Штатах. В отряд юных последователей Церкви Святых последних дней ударила молния, однако обошлось без смертей, передает People.

Инцидент произошел в минувший четверг. Группа мормонской церкви отправилась в поход неподалеку от города Салина. В какой-то момент разыгралась непогода. Молния опустилась с неба и ударила в землю рядом с одним из юных христиан.

Всего электрический разряд почувствовали 50 молодых людей. У семерых из-за случившегося начались проблемы со здоровьем. Двум из них вообще потребовалась экстренная медицинская помощь, состояние остальных врачи оценивают как стабильное — их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 37-летний пастух и более 50 овец погибли от удара молнии. Дочь мужчины чудом осталась жива.