Поход в лес за грибами закончился для пенсионера укусом змеи

Местный житель деревни Оломна, которая находится в Киришском районе Ленинградской области, ушел в лес за грибами и уснул. В этот момент на него напала змея.

60-летний грибник вышел в лес рано утром. Проведя поиски грибов несколько часов, мужчина устал. Он присел в тени деревьев и вскоре уснул.

Проснуться мужчину заставила резкая боль. Оказалось, что его укусила змея, передает издание Фонтанка.

Сотрудники скорой помощи получили звонок около полуночи. Врачи своевременно оказали пострадавшему первую помощь.

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