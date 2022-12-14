Бегемот проглотил двухлетнего мальчика и выплюнул его живым

Жителям одной из деревень Уганды удалось спасти ребенка, которого проглотил бегемот. Животное выплюнуло мальчика после того, как его обкидали камнями.

Двухлетний малыш по имени Пол Ига на какое-то время остался без присмотра родителей. Он играл на берегу озера, когда из воды неожиданно появился крупный бегемот, который попытался съесть его. К счастью, произошедшее заметили жители деревни. Они стали пытаться спасти ребенка, швыряясь камнями в животное. В итоге бегемот выплюнул Пола Ига и уплыл.

Свидетели рассказали, что мальчик уже был проглочен наполовину, когда они подоспели на помощь. Ребенка без сознания доставили больницу, однако, на удивление, он не только остался жив, но и не получил серьезных травм. В медицинском учреждении малыш быстро пришел в себя, и вскоре родители смогли забрать чудом спасенного сына домой.

Сотрудники правоохранительных органов провели с мамой и папой ребенка беседу. Они посоветовали им не оставлять Пол Ига одного вблизи водоемов, так как он может стать жертвой нападения диких животных. Причем в следующий раз все может закончиться печально.

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