Похитители предпринимателя Щепихина представились сотрудниками Росгвардии

Похитители предпринимателя Арега Щепихина представились сотрудниками Росгвардии, которые проводят оперативное мероприятие. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, у похитителей действительно есть звания и документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Однако на данный момент непонятно, были ли у них правовые основания для задержания.

Напомним, неизвестные похитили мужчину на Ярославском вокзале. Нападавшие протащили Арега через весь вокзал, а затем положили его в багажник и уехали. Потерпевший звал на помощь и просил вызвать полицию.

На данный момент судьба Щепихина неизвестна.

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