Подруга на миллион: россиянка похитила свою знакомую, чтобы та простила ей долг

Отношения между подругами складывались удачно до тех пор, пока одна не попросила взять для неё кредит на машину. Деньги обещала отдать.

Купив автомобиль, предприимчивая подруга переписала его на себя, при этом оплачивать кредит перестала. Никакие просьбы и упреки не помогали.

Только через полтора года обманутая девушка решилась обратиться в полицию. На знакомую завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, а в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде.

Но и это на россиянку не подействовало. Желая восстановить «справедливость», она не придумала ничего лучше, чем похитить свою подругу. Несколько дней она держала её в своем загородном доме, требуя отозвать заявление. В итоге несчастной и перепуганной узнице удалось сбежать.

Теперь злоумышленница добилась ещё одного уголовного дела о похищении человека с применением насилия. Тут уж подпиской о невыезде дело не ограничилось, и автолюбительницу задержали.