Похитили ради замужества: появилась новая версия пропажи 21-летней спортсменки из Дагестана

Уже полгода прошло с момента пропажи в Дагестане 21-летней спортсменки Анны Цомартовой. Мама девушки Диана считает, что ее дочь могли похитить ради замужества.

По словам мамы девушки, похитители могут держать ее дочь взаперти, чтобы, например, выдать замуж. Следователи не рассматривали версию суицида, но предполагали, что с Анной мог произойти несчастный случай, пишет РЕН ТВ.

Семья пропавшей была готова отдать 1 млн рублей за возвращение дочери. После они собирались даже продать квартиру, чтобы Анна вернулась домой.

Боксерша исчезла после соревнований в Дагестане. Девушка вышла из Дворца спорта и больше не выходила на связь. Последний раз ее видели на берегу Каспийского моря.

Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство». Расследованием случившегося заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Ранее мать пропавшей девушки обвинила следователей в бездействии. По словам женщины, ими не проводились необходимые мероприятия в том месте, где последний раз видели спортсменку. Диана Цомартова обладает информацией, что это подведомственная территория местных силовиков.