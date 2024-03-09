Необходима проверка из Москвы: мать пропавшей в Дагестане боксерши заподозрила местных следователей в бездействии

Диана Цомартова, мать пропавшей в феврале в Каспийске 21-летней спортсменки Анны Цомартовой, рассказала, как продвигаются поиски ее дочери. В беседе с Газетой.Ru она заявила, что дело не продвигается из-за бездействия местных следователей.

По словам женщины, ими не проводились необходимые мероприятия в том месте, где последний раз видели спортсменку. Мать обладает информацией, что это подведомственная территория местных силовиков.

Для того чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо подключить к разрешению ситуации московских следователей, считает женщина. Кроме того, мать молодой боксерши писала обращения главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в ФСБ и президенту РФ Владимиру Путину. Россиянка уверена, что ее дочь еще может быть жива.

Ранее сообщалось, что следователи продолжают поиски школьницы из Омска. Несовершеннолетняя пропала еще в 2008 году.