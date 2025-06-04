Похищенный в Москве предприниматель Щепихин вышел на связь после освобождения

Предприниматель Арег Щепихин вышел на связь после того, как его похитили на Ярославском вокзале в Москве. Он рассказал свою версию событий. Ее публикует Telegram-канал Baza.

По словам Щепихина, его похитили чеченцы, которые «не имели права действовать на территории Москвы и области». Он отметил, что полиция не успела приехать, чтобы остановить напавших на него мужчин.

«Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», - рассказал предприниматель.

Как утверждает Арег, до этого ему писали и «терроризировали» в социальных сетях. Из-за этого он плохо высказался в адрес чеченцев и мусульман.

Отметим, что, по данным министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, в отношении Щепихина проводят проверку. Его подозревают в оскорблении религиозных чувств верующих и совершении действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по национальному или религиозному признаку.

Ранее появилась информация, что похитители предпринимателя Щепихина представились сотрудниками Росгвардии.