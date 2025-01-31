Похищенную в Тюменской области «ради замужества» школьницу нашли в другом регионе

Похищенную в Тюменской области 13-летнюю школьницу нашли живой в другом регионе страны. По предварительным данным, девочку обнаружили сотрудники ГАИ, остановившие подозрительный автомобиль.

Как пишет Kp.ru, при проверке документов правоохранители обнаружили в салоне двух мужчин, женщину и подростка.

Похитители успели вывезти школьницу в Саратовскую область. Сейчас она находится в безопасности и скоро вернется домой.

Напомним, 13-летняя жительница Тюменской области пропала в селе Княжево 30 января. Ее посадил в автомобиль и увез неизвестный мужчина. Предварительно, школьницу похитили, чтобы насильно выдать замуж. Свидетели сообщили, что машина дежурила у школы с 08:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя познакомилась в соцсетях с неким мужчиной, и у них завязалось общение. Девочка якобы говорила знакомым, что ее могут «увезти». При этом после исчезновения родители не сразу обратились в полицию. С соцсетях также появились слухи, что отец и бабушки принадлежат к цыганской диаспоре. Именно поэтому появилась версия, что ее могли «украсть» ради замужества.