Похищенную в Петербурге чеченку Сулейманову могли убить родственники

Уроженку Чеченской Республики Седу Сулейманову, которую похитили в Санкт-Петербурге, могли убить родственники. Такую версию выдвинули правозащитники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, два независимых друг от друга информатора рассказали, что с девушкой могли расправиться члены семьи. Отмечается, что россиянка сбежала из дома из-за конфликта с близкими – она отказывалась выходить замуж за мужчину, которого для нее выбрали родные. Ей удалось перебраться в северную столицу, но в августе 2023 года ее местоположение было рассекречено, и ей стали поступать угрозы.

В итоге Седу обвинили в краже, после чего отправили назад в Чечню. Через некоторое время после этого было выпущено видео, в котором утверждалось, что с ней все в порядке. Однако она больше не выходила на связь. Известно, что молодой человек Сулеймановой просит власти и родственников девушки разрешить им встретиться.

Ранее в подмосковной деревне Свитино нашли трех застреленных пенсионерок. Само убийство, вероятно, было совершено еще 5 февраля.