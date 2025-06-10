«Похищенную» в Москве девушку пытались вернуть в рехаб по просьбе матери

Девушку, которую якобы похитили в Москве, пытались таким образом вернуть в рехаб. Об этом просила мать.

Днем 10 июня в СМИ распространилась новость о похищении девушки в районе метро «Автозаводская». На публикуемых в Сети кадрах видно, как несколько мужчин силой посадили ее в машину марки Opel и увезли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел на глазах прохожих. Некоторые пытались помешать мужчинам, а сама девушка просила о помощи.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, девушка лечилась в рехабе от наркотической зависимости. Мать пыталась вернуть ее в клинику – женщина была рядом с машиной.

Сейчас все участники происшествия доставлены в полицию. Их опрашивают, после чего правоохранители дадут оценку действиям.

Ранее сообщалось, что в Асбесте женщина в ковбойской шляпе похитила 6-летнюю девочку с детской площадки и увела в квартиру.