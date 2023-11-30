Похищенную в Калужской области девочку нашли одну на обочине дороги
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Восьмилетнюю девочку, похищенную в Калужской области, нашли одну на обочине дороги. Она жива и здорова.
Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Ребенок находится в городе Белев Тульской области. Девочку обнаружили местные жители.
Несовершеннолетняя доставлена в больницу. Внешних травм на ее теле нет. В Козельске с ребенком будут работать следователи. Известно, что нашли ее в 30 километрах от города.
Ранее сообщалось, что за девочку требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей. Подруга семьи пропавшей школьницы рассказала, что мать ребенка работает, она разошлась с мужем. После пропажи пришло сообщение – за ребенка просили выкуп.
Мать трудится кладовщицей. Первоначально говорилось, что злоумышленники хотели получить выкуп в криптовалюте.
Появлялась информация, что похищение мог устроить отец-рецидивист – однако, он отбывает наказание. Тем не менее, мужчина знал о перемещениях ребенка. Была версия, что похищение устроили жертвы родственника.