Похищенную в Калужской области девочку нашли одну на обочине дороги

Восьмилетнюю девочку, похищенную в Калужской области, нашли одну на обочине дороги. Она жива и здорова.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ребенок находится в городе Белев Тульской области. Девочку обнаружили местные жители.

Несовершеннолетняя доставлена в больницу. Внешних травм на ее теле нет. В Козельске с ребенком будут работать следователи. Известно, что нашли ее в 30 километрах от города.

Ранее сообщалось, что за девочку требовали выкуп в размере 1,5 млн рублей. Подруга семьи пропавшей школьницы рассказала, что мать ребенка работает, она разошлась с мужем. После пропажи пришло сообщение – за ребенка просили выкуп.

Мать трудится кладовщицей. Первоначально говорилось, что злоумышленники хотели получить выкуп в криптовалюте.

Появлялась информация, что похищение мог устроить отец-рецидивист – однако, он отбывает наказание. Тем не менее, мужчина знал о перемещениях ребенка. Была версия, что похищение устроили жертвы родственника.