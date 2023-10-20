«Похищенная» в Москве главный библиотекарь ГПИБ нашлась

В Москве нашли главного библиотекаря Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) Маргариту Стручеву. Ранее сообщалось, что ее похитили – мошенники соглашались вернуть женщину за 5 млн рублей.

О том, что Стручева нашлась, изданию РЕН ТВ сообщил ее родственник Игорь Тузов. Он не смог привести какие-либо подробности, но отметил, что с женщиной все в порядке.

«Она в отделении, уголовном розыске», - рассказал собеседник.

О пропаже главного библиотекаря ГПИБ сообщалось 17 октября. Родственники говорили, что с них требуют выкуп в размере 5 млн рублей. В противном случае злоумышленники грозились убить женщину. Позже сумму выкупа снизили до 2,5 млн рублей.

Также говорилось об угрозах отрезать пальцы. По словам родственницы, незадолго до исчезновения Стручева взяла отпуск за свой счет.