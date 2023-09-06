«Показатели все хуже»: подробности состояния девочки, впавшей в кому из-за ротавируса

Появились новые подробности состояния девочки из Екатеринбурга, подхватившей на отдыхе на Черном море ротавирус. В августе ребенок впал в кому, после чего его транспортировали из Лазаревского в Сочи. И положительной динамики все еще нет. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, маленькая пациентка по-прежнему находится в больнице на южном курорте. Несмотря на то, что были планы перевезти ее в Екатеринбург или в Москву, пока их осуществить не удается. Девочка может не пережить эту поездку.

«Уехать не можем, так как показатели все хуже. Динамика отрицательная», - призналась мама ребенка. Другие детали пока не сообщаются.

Напомним, что маленькая жительница Урала отдыхала вместе с родителями на море. В один из дней ее состояние резко ухудшилось. Мать сразу подумала о ротавирусе, так как местная больница была заполнена детьми с похожими симптомами. В аптеке она приобрела все необходимые лекарства, и они действительно помогли. Правда, ненадолго. Спустя время девочке вновь стало плохо, и она даже потеряла сознание. Тогда ее доставили в клинику Лазаревского. Пока малышка до сих пор не очнулась.

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