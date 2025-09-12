«Показания соответствуют действительности»: многоженец Иван Сухов собирал компромат на обвинившую его дочь

Многоженец Иван Сухов собирал компромат на собственную дочь, которая обвинила его в домогательствах во время одного из ТВ-шоу. Об этом пишет РЕН ТВ.

«Несмотря на бравурные утверждения Сухова и его защиты о неких "доказательствах невиновности", все на данный момент сводится к тому, что показания Анны подтверждаются и соответствуют действительности, а вот сам "отец года" готовил и собирал на свою же дочь некий компромат», — рассказала изданию адвокат Юлия Вербицкая.

Юрист также отметила, что у самого Сухова могут быть психические отклонения. Об этом свидетельствует желание мужчины пропагандировать сожительство сразу с несколькими женщинами.

«В этом случае эти отклонения могут быть опасны для общества и такой больной подлежит изоляции и лечению», — добавила Вербицкая.

Адвокат добавила, что на суде защита будет ходатайствовать о психолого-психиатрической экспертизе девушки и ее отца.

Напомним, что 19-летняя дочь Ивана Сухова рассказала, что отец совершил в отношении нее действия сексуального характера, когда ей было 14 лет. По словам девушки, со временем ситуация не изменилась.

Ранее обвиняемый в домогательствах многоженец Иван Сухов заявил, что бил дочь ремнем.