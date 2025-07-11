Обвиненный в домогательствах многоженец Иван Сухов заявил, что бил дочь ремнем

Обвиненный в домогательствах многоженец Иван Сухов заявил, что бил свою дочь ремнем. 18-летняя Анна не так давно сообщила, что в 14-летнем возрасте подверглась домогательствам со стороны отца. Об их отношениях родитель рассказал в беседе с Kp.ru.

Девушка говорила, что отец приставал во время их совместного путешествия. Но Сухов отрицает обвинения. Он отметил, что в тот момент наказал дочь ремнем.

«Я не хочу о дочери что-то плохое говорить. Она набаловала, я ей, грубо говоря, напорол (пятую точку, - прим. ред). Я дочери мог ремня всыпать. Раза три или четыре за всю жизнь это было, но по очень серьезному делу. Никакие другие физические наказания больше не использовались, – заявил многоженец.

Напомним, что у мужчины всего 30 детей. 18-летняя Анна сделала шокирующее заявление в эфире популярного шоу. После этого Ивана посетили сотрудники Следственного комитета. Но его не было дома.

О случившемся мужчина узнал от своего адвоката, который был во время записи программы.

Ранее Иван Сухов заявил, что дочь обвинила его в насилии ради денег и хайпа.